AA

Mekke’nin kutsal topraklarında, Nur Dağı’nın zirvesinde yer alan Hira Mağarası, hacı adaylarının ibadet ve manevi arayışlarının merkezi.

Hazreti Muhammed’e ilk vahyin geldiği bu mübarek mekan, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları duygu dolu bir yolculukla buluşturuyor.

Hacıların zorlu tırmanışla ulaştığı bu kutsal mağara, kalplerde derin bir huzur ve manevi bir coşku uyandırıyor.

İBADET VE DUYGU DOLU BİR YOLCULUK

Mekke’ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı’nın 550 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için hacı adayları, yaklaşık bir saat süren dik ve zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor.

Zirveden 20 metre aşağıda yer alan Hira Mağarası’na inen hacılar, burada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor.

KUR'N-I KERİM'İN İLK İNDİRİLDİĞİ YER

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre sıra bekliyor.

Hazreti Muhammed'in 40 yaşında inzivaya çekildiği ve burada sıkça vakit geçirdiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDUK"

Hacı adaylarından Gümülcine'den gelen 66 yaşındaki Neziha Mehmet, sağlık sorunlarına rağmen çok güzel bir şekilde Hira Mağarası'na çıktıklarını ifade etti.

Mekke'ye ikinci gelişi olduğunu belirten Mehmet, "Allah rızası için, Peygamber Efendimiz için bu yollar hiç geldi bize. O kadar mutluyuz ki anlatamam. Hiç yorulmadım. Tatlı yorgunluk bunlar. Bu ikinci gelişim. İlk yıl kendim için gelmiştim. Bu yıl annem için geldim. Allah herkesin hacılığını ve bizimkileri kabul etsin. Mağarada gözyaşlarına boğulduk." dedi.

"ÇOK HÜZÜNLENDİM"

Gümülcine'den gelen Fatma Hüseyin ise Hira Mağarası ziyaretinde çok hüzünlendiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını, çok değişik bir atmosferde bulunduklarını dile getiren Hüseyin, "Ayağım ameliyatlı ama Allah güç kuvvet verdi. Gözyaşlarımı tutamadım. Çok ağladım. Peygamberimiz bizim için çok çok şeyler yapmış. Biz Müslümanlığı hazır bulduk. İnşallah buralara gelmek evlatlarımıza da nasip olur. Buranın çok değişik havası var. Herkes gelip görsün. Ben anlatamıyorum, çok ağladım, çok hüzünlendim. Türkiye'ye çok selamlar."

"ALLAH BİZE NASİP ETTİ"

Ankara'dan hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Ertan Yılmaz da Allah'ın nasip etmesiyle mübarek topraklara geldiğini ifade etti.

Mekke'de bulunmanın çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Yılmaz, Hira Mağarası'nı, Nur Dağı'nı gördüklerini belirterek, "Vahyin ilk geldiği yeri gördük, Allah bize nasip etti. Çok duygulandık." ifadelerini kullandı.