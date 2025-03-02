Hakkari’de askeri üs bölgelerinin yolları açılıyor

DHA

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan kar, yolların kapanmasına neden ourken, bazı bölgelerde ulaşımı aksattı.

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölgelerinin yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

TEMİZLENEN YOLLAR YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yüksek rakımlı dağlarda vatan nöbeti tutan Mehmetçik’in ulaşımını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kapalı bulunan üs bölgesi yollarının da kısa sürede açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen karla mücadeleye devam ediyor.