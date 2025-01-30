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İHA

Tüm dünyada yüzyılda bir gerçekleşen 6 gezegenin yan yana hizalanması olayı 26 Ocak'ta, bazı şehirlerde çıplak gözle izlenebildi.

Bunun için şehir ışıklarından uzak bir ortam ve yeterli açı gerekiyordu.

Aynı hat üzerinde hizalanan 6 gezegen, Yüksekova'da tekrar gözlemlendi.

Bu nadir görülen olaya uzmanlar "gezegen defilesi" diyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLDÜ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar, 29 Ocak'ta tekrar çıplak gözle izlendi.

AYNI GÖKYÜZÜ OLAYI İKİ KEZ TEKRARLANDI

26 Ocak'ta 6 gezegenin gökyüzünde yan yana dizilip gözlemlenmesinin ardından aynı olayın tekrar fark edilmesi büyük merak uyandırdı.

Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından ötürü Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi.

GÖRENLER CEP TELEFONLARI İLE KAYDETTİ

Yüksekovalı vatandaşlar bu tarihi olayı cep telefonları ile kaydetti. Öte yandan, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralanmasının ardından aynı durumun tekrar meydana gelmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Gezegenlerin son günlerde aralıklı olarak Yüksekova semalarında görülmeye devam ettiği öğrenildi.