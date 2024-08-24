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Hakkari'de yaban domuzu piknikçilerin misafiri oldu

Hakkari'de yaban domuzu piknikçilerin misafiri oldu Çukurca'da piknik yapmak için otluk alana sofra kuran vatandaşlar, yanlarına yaklaşan yaban domuzunu görünce şaşkınlığa uğradı.