İHA
Hakkari'nin kıral bölgelerinde aç kalan yaban domuzları, yemek kokusunu aldıkları piknik sofralarına konuk oluyor.
Çukurca ilçesinde de pırsal alanda sofra kuran piknikçiler, sıcak yemek kokusunu alıp yanlarına yaklaşan domuzu görünce hayrete düştü.
YEMEK VERİP VİDEOYA ALDILAR
Domuzu ürkütmeyen piknikçiler kendisine yiyecek verdiler.
Bu anları cep telefonu ile kayıt altına alan piknikçilerin ilginç konuşma ve sohbetleri ise saniye saniye görüntülere yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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