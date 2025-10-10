Hakkari'de yavru dağ keçilerinin kavgası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde, doğanın zarafetini ve yaban hayatının canlılığını yansıtan renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy sakinlerinin kaydettiği görüntülerde, yavru dağ keçilerinin kayalıklar üzerinde birbirlerine kafa tutarak oyun oynadığı anlar yer aldı.

TATLI ÇEKİŞME İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Zaman zaman tatlı bir rekabete dönüşen oyunlar, izleyenleri hem gülümsetti hem de yaban hayatının doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Keçilerin çevik hareketleri ve oyunbaz tavırları, doğanın içindeki yaşamın canlılığını yansıttı.

DAĞ KEÇİSİ SAYISI ARTIYOR

Bölgedeki köylüler, son yıllarda Dağlıca ve çevresinde dağ keçisi sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu artışı yaban hayatının korunması yönündeki bilinçlenme ve insan etkisinin azalmasıyla ilişkilendiriyor.

DAĞLICA, YABAN HAYATINA SIĞINAK OLDU

Sarp dağları, zengin bitki örtüsü ve azalan insan hareketliliğiyle Dağlıca köyü, yaban keçileri için adeta doğal bir sığınak haline geldi. Bölge, her geçen yıl doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini daha fazla çekiyor.