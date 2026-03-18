Lezzetli ve bereketli: Bayram çayını demleme yöntemi

Bayram sabahlarının vazgeçilmezlerinden biri, mis gibi demlenmiş çayın etrafında toplanan sohbetlerdir.

Misafirlerinize ikram edeceğiniz çayın rengi, kokusu ve tadı, bayram sofralarının keyfini doğrudan etkiler.

Doğru teknikle hazırlanan bir çay; hem daha yoğun aromalı olur hem de daha uzun süre tazeliğini korur.

Üstelik birkaç basit yöntemle, daha az çay kullanarak daha fazla bardak elde etmek de mümkün.

İşte bayramda çayınızı hem lezzetli hem de bereketli hale getirecek o püf nokta....

ÇAY NASIL DEMLENİR

Musluk suyu yerine içme suyu kullanın.

Su mutlaka taze kaynamış olmalı. Uzun süre kaynayan su, oksijenini kaybeder ve çayın tadını bozar.

Üst demliğe kişi başı 1 tatlı kaşığı çay koyun. Kaynar suyu doğrudan çayın üzerine dökün.

Alt demlikteki su kaynamaya devam ederken, üst demlik buharla demlenir.

Çayı 10–15 dakika arasında demleyin. Daha kısa sürede aroma çıkmaz, daha uzun sürede acılaşır.