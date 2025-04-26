Hakkari'deki 500 yıllık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı

DHA

Hakkâri merkezine 20 kilometre mesafedeki Durankaya beldesinde bulunan asırlık ceviz ağacı, devasa kovuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Belde sakinlerinin el ele vererek ağacın gövdesini ölçtüğü ve kovuğa sırayla girerek kaydettikleri renkli anlar, sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Beldenin adeta simgesi haline gelen bu ihtişamlı ağacın oyuğuna 3'ü çocuk tam 12 kişi rahatlıkla sığmayı başardı.

"ATALARIMIZDAN DİNLEYEREK BÜYÜDÜK"

Yaklaşık 500 yıldır bahçelerinde varlığını sürdüren ceviz ağacının hikâyesine çocukluğundan bu yana tanıklık ettiğini belirten Mir Sevdin Güngör (66), "Babam, bu ağacın hikâyesini kendi dedesinden, o da kendi atalarından dinlemiş. Şu anda bile meyve vermeye devam ediyor. Bugün kovuğuna 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişi girdik, birkaç kişi daha rahatlıkla sığabilirdi" diye konuştu.

Ağacın belde için taşıdığı öneme vurgu yapan Turgut Özatak (35) ise şunları söyledi: