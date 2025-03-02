İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan çoğu insanın hayatı bir gecede değişti.

DEPREME YAKALANDI

55 yaşındaki Ali Bozoğlan da Defne ilçesinde depreme yakalandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu.

Depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti.

MAĞARAYA YERLEŞTİ

İnsanlardan uzakta yaşamak için 2 yıl önce mağaraya yerleşen Bozoğlan, depremden sonra huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada buldu.

Depremden bu yana mağarada yaşayan Bozoğlan'a Hatay Valiliği yardım elini uzattı.

Bozoğlan'ı ziyaret eden Hatay Valiliği ekipleri, mağara adamını konteynerde yaşamaya ikna etti.

"MAĞARAM MÜKEMMELDİ"

Mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek şöyle konuştu: