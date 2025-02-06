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Haber Merkezi

Türkiye asrın felaketinde verdiği kurbanları anıyor.

Deprem felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze...

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraşlı merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay olmuştu.

HATAY KAYIPLARINI ANDI

Hatay'da da dün gece binlerce depremzede kayıpları için sokaklardaydı.

Şehirde birçok noktada anma etkinlikleri düzenlenirken tüm şehirde, tüm ülkede olduğunu gibi hüzün hakimdi.

Etkinliklerden birinde ise herkesi gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı.

AYRILIK ŞARKISI PERFORMANSI YÜREKLERİ PARÇALADI

Bir araya gelen depremzedeler, hep bir ağızdan Ayrılık şarkısını söyledi.

Neredeyse her aileden en az bir kayıp veren Hataylıların bu performansına ilişkin görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

Görüntüler izleyenleri gözyaşlarına boğdu.