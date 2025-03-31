Hatay'da enkaz üzerinde evlilik teklifi

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesi, felaketin ardından adeta tanınmaz hale geldi. Bir zamanlar binlerce insanın yaşamına tanıklık eden sokaklar, artık sadece hatıralarıyla varlığını sürdürüyor. Ancak bu harabe sokaklardan biri, yıkıntılar arasında yeni bir başlangıca sahne oldu.

Antakya’da yaşayan Soner Köse, 2022 yılında tanıştığı sevgilisi Özge Şabo’ya, ilk karşılaştıkları ve şimdi enkaza dönüşmüş o sokakta evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden ve nişanlanan Özge Şabo, bu anlamlı anları sosyal medyada paylaşarak birçok kişiyi derinden etkiledi. Enkazın ortasında gerçekleşen bu evlilik teklifi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

"ANTAKYA SOKAKLARI, BİZİM İÇİN HALEN AYNI DEĞERDE"

Depremin yerle bir ettiği sokaklara baktığında, Antakya’nın eski halinin gözünün önüne geldiğini söyleyen Soner Köse, bu özel anı şu sözlerle anlattı:

Burası Özge ile ilk tanıştığımız sokak. Onunla burada yollarımız kesişti, bu yüzden evlilik teklifimin de burada olmasını istedim. Ancak nasıl yapacağımı uzun uzun düşündüm. Bir hafta önce ona buranın kapanacağını, enkazların kaldırılacağını ve insanların artık buraya giremeyeceğini söyledim. O da büyük bir telaşla 'Son bir kez gidip görelim' dedi. O gün, tanıştığımız anları ona anlatırken Özge’nin sırtı dönüktü. Tam o anda yüzüğü çıkararak evlilik teklifimi ettim. Biz buraya baktığımızda sadece enkaz görmüyoruz, hâlâ eski Antakya sokaklarını görüyoruz. Hikâyemiz burada başladı ve burada devam edecek. Sonuna kadar bu hikâyeyi birlikte yaşayacağımıza inanıyorum.

"BU SOKAKTA ONU İLK KEZ GÖRDÜM VE BURADA YENİ BİR HAYAT KURUYORUZ"

Aynı sokakta ilk kez karşılaştığı sevgilisinden evlilik teklifi aldığı için tarifsiz bir mutluluk yaşadığını belirten Özge Şabo ise duygularını şöyle dile getirdi:

Bana buranın kapatılacağını söylediğinde hiç şüphelenmeden ‘Son kez görelim’ dedim. Gittiğimizde 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk geliyordu ama ben sadece eski anılarımızı hatırlayarak orada olmak istedim. O bana tanıştığımız günü anlatırken, ‘Evet aşkım, hikâyemiz burada başladı’ diyordu. Ben de o anlara dalmışken aniden döndüğümde yüzüğü açık şekilde gördüm ve evlilik teklifini etti. O an şaşkınlık, mutluluk ve heyecan iç içeydi. Böyle bir şeyi asla beklemiyordum.



Burası bizim için çok kıymetli. İlk kez bu sokakta göz göze geldik, ilk kez burada yanımda olduğunu hissettim. Şimdi ise yıkıntılar arasında, yok olan bir yerin üzerine yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz. Burada edilen evlilik teklifi, sadece bir yüzük ya da bir sözden ibaret değil; bu şehirde, zihnimizde, kalbimizde ve tüm hatıralarımızın üzerine kuracağımız yeni bir yuvanın sembolü oldu.

Yıkıntılar arasında şekillenen bu evlilik teklifi, aşkın ve umudun en zor zamanlarda bile filizlenebileceğini kanıtlayan bir hikâye olarak hafızalara kazındı.