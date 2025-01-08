Hatay'da kuduz köpeğin ısırdığı çocuk: Isırmaz sandım ama aniden saldırdı

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde Mehmet A.'ya ait köpek, 10 yaşındaki çocuğa ve 52 yaşındaki adama saldırdı.

Vücutlarının birçok yerinden yaralanan şahıslar, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından gözlem altına alınan köpeğin ise kuduz olduğu ortaya çıkarken mahalle karantina altına alındı ve köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kuduz köpeğin ısırdığı 10 yaşındaki çocuk Murat Kan, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

"BENİ ISIRMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Arkadaşından eve gelirken kuduz köpeğin bacağını ısırdığı söyleyen Kan, bacağında kaşıntılar olduğunu söyleyerek, "Ben arkadaşımın evindeydim. Oradan çıkınca köpek arkamdan geliyordu. Hiç havlamadan ayağıma atladı ve ısırdı. Ben de kafasına tekme attım ama gitmedi. Sonra arkadaşlarım geldi ve köpeği kovaladı.

Oraya hep süt götürüyordum ve beni ısırmayacağını düşünmüştüm. Köpek aniden ısırdı ve çok korktum. Baldırımı 3 hafta önce ısırdı. Beni ısırdıktan sonraki diğer kişiyi ısırdı. Bacağımda kaşıntı yapıyor." dedi.

"KUDUZ OLAN ÖLDÜ AMA DİĞER KÖPEKLERDEN KORKUYORUZ"

Kuduz köpeğin öldüğünü ve başıboş köpeklerden korktuklarını ifade eden mahalle sakini Metin Aydoğan, "Bu olaydan 1 hafta önce haberim oldu. Muhtarın köpeği kuduzdu ve komşunun bir köpeğini ısırmıştı. 2 gün sonra köpek öldü.

Muhtar erken davranarak veteriner getirdi. Ölen köpeği Adana'ya göndererek kuduz olduğunu öğrendiler. Isırılan kişiler tekrardan hastaneye giderek tedavileri yapılıyor. Kuduz köpek öldü ve gitti. Geri kalan başıboş köpeklerden korkuyoruz.

"ÇOCUKLAR BAKKALA GİTMEYE KORKUYOR"

Benim de evde köpeğim var. Ben aşılarını yaptırıyorum ama yine gelip kontrol etsinler. Ben bakkal işletiyorum ama çocuklar köpeklerden dolayı bakkala gelmekten korkuyorlar." ifadelerini kullandı.