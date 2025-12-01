Abone ol: Google News

Hatay'da navigasyon mağduru tır şoförünün savunması

Navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsünün, bölgede yaşanan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması tüm trafik çilesine rağmen yüzleri güldürdü.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 11:11
  • Tır sürücüsü, Hatay'da navigasyon yardımıyla yanlışlıkla hastaneye geldi.
  • Oluşan trafik sıkışıklığı, tırın hastane önünden çıkarılmasıyla sona erdi.
  • Sürücü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek durumu mizahi bir şekilde savundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi.

Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken tır sürücüsü, aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

"O KADIN BENİ GETİRDİ"

Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi." diyerek kendini savundu.

Araç trafiği, tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

