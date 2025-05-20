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İHA

Teknoloji her alanda hayatımızı kolaylaştırıyor.

Navigasyon da en sık kullanılan teknoloji ürünlerinin arasında geliyor.

Hayatımızı kolaylaştıran bu ürünler kimi zaman ise tehlikeli olaylara neden oluyor.

Buna son örnek Hatay'da yaşandı.

NAVİGASYON ŞENTİYEYE UÇURDU

Sürücüsünün navigasyon yardımıyla Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.

Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.

Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.