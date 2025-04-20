Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Cemil Yöndem, hobi olarak Akdeniz kıyılarında arkadaşlarıyla balıkçılık yapıyor.
Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan Yöndem'in Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.
"HERKES BİZİM KADAR VİCDANLI OLMAYABİLİR"
Yavru köpekbalığını kancadan kurtaran Yöndem, "Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir" diyerek nasihat da bulundu ve köpekbalığını denize bıraktı.
Köpekbalığını nasihat eden Yöndem ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaşılan o anları gülümsetti.
"BİR DAHA OLTAMIZA GELME"
Oltayla yakaladıkları köpekbalığına "Büyüyünce gel ve bir daha oltamıza gelme" diyerek nasihat eden Cemil Yöndem şöyle konuştu:
Hatay'da hobi olarak balıkçılık yapıyoruz. Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltama denizin saldırgan türü olan köpek balığı takıldı. Bende arkadaşlarımla beraber köpek balığını yukarıya çektik. Köpek balığı hem ufaktı hem de yasaklı bir türdü. Nesli tehlikede olan bir tür köpek balığını tekneye aldık. Kanadındaki kancayı çıkartıp geri denize saldık.
Köpek balığı bebek ve küçük olduğu için geri gelmesin diye nasihat ettim. Bu türlerin daha büyükleri olduğunda oltayı kırabiliyor. Köpek balığına nasihatımız şuydu, 'bir daha oltamıza gelme, herkes bizim kadar vicdanlı çıkmayabilir' diyerek denize bıraktık. Akdeniz'de oltamıza sürekli takılan bir balıktı.
Biz ilk defa video çektik. Arkadaşlarımızla parmağını köpekbalığının ağzına sok diye şakalar da yaptık. Büyüyünce gel diye nasihatte bulunmamız sosyal medyada insanları gülümsetti. Gülmeye ihtiyacımız var. Arkadaşlarla biz güldük ve izleyen arkadaşlarla güldükten sonra köpek balığını doğaya geri saldık.
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