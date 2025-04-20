İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Cemil Yöndem, hobi olarak Akdeniz kıyılarında arkadaşlarıyla balıkçılık yapıyor.

Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan Yöndem'in Samandağ ilçesi Karamağara mevkiinde oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

"HERKES BİZİM KADAR VİCDANLI OLMAYABİLİR"

Yavru köpekbalığını kancadan kurtaran Yöndem, "Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir" diyerek nasihat da bulundu ve köpekbalığını denize bıraktı.

Köpekbalığını nasihat eden Yöndem ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaşılan o anları gülümsetti.

"BİR DAHA OLTAMIZA GELME"

Oltayla yakaladıkları köpekbalığına "Büyüyünce gel ve bir daha oltamıza gelme" diyerek nasihat eden Cemil Yöndem şöyle konuştu: