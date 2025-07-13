Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı mevkiinde korkutan bir yangın meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.