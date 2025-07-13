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Hatay'da orman yangını

Antakya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA İHA
13.07.2025 15:46

Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı mevkiinde korkutan bir yangın meydana geldi. 

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ 

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.

KONTROL ALTINA ALINDI 

Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor.

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