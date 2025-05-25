İHA

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harfleri, geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolmuş ve merak uyandırmıştı.

Yapılan araştırmalarda tabelalardaki 'T' harflerinin, logo yenileme çalışması kapsamında belediye ekipleri tarafından söküldüğü anlaşılmıştı.

TABELALAR YENİLENDİ

Merak konusu olan ve kaybolmalarıyla yankı uyandıran tabelalar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni logolu halleriyle değiştirildi.

Tabelaların değiştirilmesiyle birlikte vatandaşın merakı da son buldu.

"LOGO ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA SÖKÜLMÜŞ"

Tabelalarda eksik olan "T" harflerinin yenilendiğini dile getiren 45 yaşındaki Bekir Arı, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz günlerde İskenderun'a sürekli gelip, giderken Hatay tabelalarında 'T' harfi yoktu. Kaybolan bu 6 tane 'T' harfinin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları doğrultusunda söküldüğü anlaşıldığı. Alt geçitlerde eski tabelalar söküldü, Hatay'ın yeni tabelaları yeni logosuyla birlikte tekrar takıldı.



Hataylı olarak ilk önce üzüldüm ve bunun da çalan kişiler var ya da kaybolup çalındı zannetmiştim, sonra öğrendik ki Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları doğrultusunda 'T' harfleri sökülmüş çok şaşırdık.

"YENİ TABELALAR ASILDI"

Tabelalarda yer alan 'T' harfinin kayıp olmasının kendisinde merak uyandırdığını belirten 29 yaşındaki Mehmet İşçi ise şu ifadeleri kullandı: