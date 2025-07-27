Hatay'da sıcaktan bunalan dönerci ustası kafasına buz torbası koydu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sıcaklıklar tavan yaptı.

Kentte termometreler 45 derecenin üzerine çıkarken, sıcak havada çalışmak zorunda kalan meslek grupları da zor günler geçiriyor.

KAFASINA BUZ TORBASI KOYDU

İskenderun ilçesinde ateş karşısında çalışan bir dönerci ustası, kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalıştı.

Gülümseten görüntü ortaya çıkarken o anlar müşteri tarafından kaydedildi.

"TEZGAHTA SICAKLIK 60 DERECEYİ BULUYOR"

İşletme sahibi Şirzat Ayğan, artan sıcaklıklar nedeniyle ustaları dönüşümlü olarak çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

Sıcak olduğu için ustaların hepsini tam mesai çalıştıramıyoruz. Günlük değişiyor, ustalarımız üç günde bir izin kullanmak zorunda kalıyor. Hava sıcak, mecburen onları da dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Dışarısı 40-42 dereceyi buluyor, tezgahta ise 50-60 derece sıcaklık oluşuyor.



O yüzden fazla yüklenemiyoruz kendilerine. Geçen gün ilçede dönercilik yapan bir ustamız dolapta beklettiği buz torbasını kafasına koydu. Açıkçası hoşumuza gitti ama bu yöntemi doğru bulmuyoruz.