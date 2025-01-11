İHA

Suriye'deki 13 yıl süren iç savaşın ardından, muhalif güçlerin 61 yıllık Bass rejimine son vermesiyle birlikte ülkede yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Bu değişim, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için büyük bir umut ışığı oldu.

Türk halkı ve devletinin desteğiyle burada yeniden hayata tutunan Suriyeliler, özgür bir Suriye'ye kavuşmanın sevincini yaşarken, yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladı.

"TÜRKİYE BİZİ SAVAŞTAN KORUDU"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek geri dönen Suriyeliler, ülkelerindeki özgürlüğün ve barışın tadını çıkarma arzusuyla yola çıkarken, Türk devleti ve halkına olan minnettarlıklarını da dile getiriyor.

Türkiye'de en çok arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyecek olan Raaf Aldayek, Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ettiğini söyledi.

"EĞİTİMİME DEVAM EDİP DOKTOR OLACAĞIM"

Suriye'ye dönüp eğitimine devam ederek doktor olmayı istediğini dile getiren Raaf Aldayek, “Ülkeme gideceğim için çok mutluyum. Babamı, ninemi ve dedemi göreceğim. Türkiye'den gideceğim içinde üzgünüm. Çünkü arkadaşlarımı bırakacağım. En çok arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Suriye'ye gittiğimde ilk babama sarılacağım. Çünkü babam bizden önce gitti ve 2 haftadır görmedim.

Humus'a gideceğim. Humus'taki evimiz çok iyi durumda. Bazı boya ve tamir yaptırdık. Her şey tamam oldu. Benim ailem 7 kişilik oldu. Türk milletine Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğitimime devam edeceğim ve doktor olmak istiyorum. İlk önce hastanede çalışacağım sonra kendime bir yer açacağım.” dedi.