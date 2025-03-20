Hava kirliliğinden dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını yitiriyor

AA

Uzmanlar hava kirliliğine bağlı hastalıkların dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu söylüyor.

İklim değişiminin insan sağlığı üzerindeki etkisi çok büyük.

İklim krizi, aynı zamanda bir sağlık krizi olarak kabul ediliyor.

Kriz, anne karnındaki bebeklerden, yaşlılara kadar tüm insanları ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak etkiliyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu sel, kuraklık ve kasırgaların pek çok afete neden olarak ölümlere yol açıyor.

FOSİL YAKIT

Dünya genelinde kullanılan fosil yakıtların küresel olarak hava kirliliğine ve sera gazı emisyonlarına en büyük katkıyı yapan ana faktör olduğuna dikkat çekiliyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

İklim değişikliği ve beraberinde hava kirliliği en çok solunum yolu hastalıklarını artırıyor.

9 ÖLÜMDEN 1'İ HAVA KİRLİLİĞİNDEN

Küresel olarak insanların yüzde 99'u artık zehirli hava soluyor ve hava kirliliği şu anda dünya çapında her dokuz ölümden birinden sorumlu.

HAVA KİRLİLİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

-Hava kirliliği kalp hastalığı, felç ve kronik solunum sorunlarını şiddetlendiriyor.

-Anne karnındaki bebeklerin büyüme ve gelişmesini etkiliyor.

-Kanser, diyabet, bilişsel bozukluk ve nörolojik hastalık riskini artırıyor.



