Hemen mutfak dolaplarına bakın: O eski takımlar 400 bin TL’den alıcı buluyor

Evlerde uzun yıllardır kullanılmadan saklanan porselen servis takımları, son dönemde koleksiyoncuların radarında.

Özellikle 1970 ile 1990 yılları arasında üretilmiş bazı özel seri ürünler, marka ve tasarımına bağlı olarak yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Bir zamanlar günlük kullanım için tercih edilen bu parçalar, bugün koleksiyonerler için değerli birer yatırım aracına dönüştü.

Türkiye’de de ikinci el ve antika pazarında bu tür ürünlere olan ilgi giderek artıyor.

İyi korunmuş, eksiksiz ve nadir bulunan setler, online platformlarda ve müzayedelerde ciddi rakamlara satılabiliyor.

5-10 BİN DOLAR SEVİYELERİNDE

Uluslararası açık artırma platformlarında bazı özel porselen takımlarının 5 bin ila 10 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiği görülürken, bu durum Türkiye’deki koleksiyonerlerin de ilgisini artırdı.

Özellikle geçmişte oldukça popüler olan ve birçok evin vitrininde yer alan porselen markaları yeniden değer kazanıyor.

DEĞERİNİ BUNLAR BELİRLİYOR

Koleksiyon değeri taşıyan porselen servis takımlarının fiyatını belirleyen en önemli unsurların başında setin durumu ve eksiksiz olması geliyor.

Tabaklardan çorba kaselerine, servis parçalarından çay fincanlarına kadar tüm parçaları tam olan setler, piyasada çok daha yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

Bunun yanı sıra ürünün üretim yılı, hangi fabrikada üretildiği ve alt kısmında yer alan marka damgası da değer üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Özellikle orijinalliğini koruyan ve iyi muhafaza edilmiş porselen takımlar, koleksiyoncuların ilk tercihleri arasında yer alıyor.