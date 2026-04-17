Her sabah alarm ertelemek bakın ne anlama geliyor: Uzmanlar açıkladı

Alarm çaldığında doğrudan uyananlar ile defalarca erteleyenler arasındaki fark sadece uyku kalitesi değil, aynı zamanda zihinsel bir süreç yönetimi farkı.

Psikoloji alanındaki son çalışmalar, sabahları yaşanan bu erteleme döngüsünün, bireyin günlük yaşamındaki karar verme süreçleri ve içsel motivasyon kaynaklarıyla paralel ilerlediğini kanıtlıyor.

Uzmanlar, stresli bir uyanışın günün geri kalanındaki performansımızı nasıl baltaladığını çarpıcı detaylarla açıklıyor.

ZİHİNSEL SERSEMLİĞİN GİZLİ SEBEBİ

Psikologlar, alarmı erteledikten sonra dalınan o kısa uykuların aslında vücuda hiçbir faydası olmadığını belirtiyor.

Beyin, bu kadar kısa sürede derin uyku evresine geri dönemediği için uyanıklık ile uyku arasında ara bir bölgede hapsoluyor.

Literatürde "sleep inertia" (uyku sersemliği) olarak bilinen bu durum, gün boyu süren odak kaybı, sersemlik ve zihinsel bulanıklığın ana kaynağı olarak gösteriliyor.

NEDEN ÇOKLU ALARM KURUYORUZ?

Birçok kişi tek bir alarm yerine 5 dakika arayla dizilmiş onlarca alarm kurmayı tercih ediyor. Psikolog Patricia S. Dixon, bu davranışı "kaygı temelli bir planlama" olarak tanımlıyor.

Geç kalma korkusuna karşı zihinsel bir güvenlik alanı oluşturma çabası olan çoklu alarmlar, zamanla ters etki yaratıyor.

Beyin, ilk alarmı gerçek bir uyanma sinyali olarak algılamayı bırakıyor ve uyanma refleksi zayıflayarak bir "zihinsel pazarlık" sürecine dönüşüyor.

KİŞİLİĞİNİZ ALARM TUŞUNDA GİZLİ

Klinik Psikolog Cynthia Shaw’a göre, sabahları yaşanan kaçınma eğilimi günün getireceği yüke karşı duyulan zihinsel dirençle ilgili. Uzmanlar, alarm erteleme alışkanlığının şu özelliklerle örtüştüğünü bildiriyor:

-Güne başlama fikrinin yarattığı baskıdan kaçma isteği.

-Planlama becerilerindeki aksaklıklar.

-Günün kötü geçeceğine dair ön yargılar veya her şeyi kusursuz yapma baskısının yarattığı felç hali.