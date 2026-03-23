Hırdavatçıdan 'matkap dövüşü' turnuvası

Bir hırdavatçı, iki şarjlı matkabın gücünü karşılaştırmak için oldukça yaratıcı ve eğlenceli bir yöntem buldu.

İki matkabı uzun bir metal çubukla birbirine bağlayan esnaf, her iki aleti de aynı anda çalıştırarak hangisinin daha güçlü olduğunu test etti.

MATKAPLAR RİNGE ÇIKTI

Kamera karşısında yapılan denemede, matkaplar birbirleriyle 'dövüşür' gibi beton zeminde dönmeye, zıplamaya ve savrulmaya başladı.

Görüntülere matkapların gücü nedeniyle kontrol edilemez hale gelip yerde dans eder gibi hareket ettiği anlar yansıdı.

SOSYAL MEDYA DÖVÜŞ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇOK SEVDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları 'matkap dövüşü', 'horoz dövüşü 2.0' ve 'işsizlikten matkap bahsi' yorumlarıyla güldü.

KAZANANI BELİRLEMEK İZLEYİCİYE KALDI

Bazıları ise "Başka ülkede göremezsin bunu" diyerek esnafın yaratıcılığını takdir etti.

Testin sonucu ise tam bir kaos oldu.

Hangi matkabın 'kazandığı' izleyicilere kaldı.