Hollandalı Müslüman Drenth: Batı’da insanlar anlam arıyor, İslam cevap sunuyor

29 yaşındaki Florian Rudolf Gijs Drenth, Katolik bir ailede büyüdüğünü ve kilisede aktif olduğunu anlattı. 15 yaşında iki arkadaşının İslam’ı anlatmasıyla başlayan ilgisi, yaklaşık 10 yıllık araştırma ve öğrenme sürecinin ardından 2021’de şehadet getirmesiyle sonuçlandı.

Drenth, “O günden beri İslam için çalışıyor ve hizmet etmeye gayret ediyorum” dedi. İlk Ramazan'ını henüz Müslüman olmadan yaşadığını belirten Drenth, şunları aktardı:

İlk orucumu tuttuğumda, sanki bunu yapmak içimde gerekliymiş gibi hissettim. Şehadet sonrası ilk Ramazan'da camiye gittim, teravih namazı kıldım ve Ramazan'ın atmosferini derinden hissettim.

GÜNLÜK HAYATTA AVUKAT, GÖNÜLLÜLÜKTE AKTİVİST

Utrecht’te avukat olarak çalışan Drenth, Muslim Rights Watch Vakfı'nda gönüllü olarak Hollanda’daki Müslümanların haklarını savunuyor. Aynı zamanda, Ulu Cami’de kurulan ihtida komisyonunda mühtedilere rehberlik ediyor ve düzenli dersler veriyor.

Drenth, “Ayda bir misafir konuşmacı davet ediyoruz ve tek bir derse 60’a kadar katılım olabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin şehadetine vesile olduk.” dedi.

ANLAM ARAYIŞI, İSLAM'A YÖNLENDİRİYOR

Drenth, Batı’da İslam’ı seçenlerin en çok hayatlarında anlam arayışı içinde olduklarını vurguladı:

İnsanlar çoğu zaman arzularının peşinden gidiyor, geçici zevkler için yaşıyor. İslam ise gerçek bir amaç ve anlam sunuyor. Bu yüzden Batı’daki hayatla kıyaslandığında İslam güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

ZORLUKLAR VE UMUT

Dünya genelinde Müslümanlara uygulanan baskılara da değinen Drenth, şu ifadeleri kullandı:

Müslümanlara yönelik baskı, onları dini değerlerine daha sıkı sarılmaya zorluyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v) hadisi de bize zorluklara rağmen dimdik durmamız gerektiğini hatırlatıyor. Kudüs bir gün özgürlüğüne kavuşacak ve biz o özgürlüğün bir parçası olacağız.

Drenth’in hikayesi, Batı’da İslam’ı seçenler için anlam, rehberlik ve toplumsal sorumluluk ekseninde bir yolculuğun örneğini oluşturuyor.