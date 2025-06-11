Hristiyanların sayısı azalırken, Müslümanların sayısı artışa geçti

Haber Merkezi

Dünya nüfusu hızla artarken, inanç haritasında da sessiz fakat köklü bir değişim yaşıyor.

Geleneksel dinlerin nüfuz alanları kayarken, genç nüfus ve demografik büyüme gibi etkenler bazı inanç topluluklarını ve dinleri öne çıkarıyor.

Bu küresel değişimin izlerini süren Pew Araştırma Merkezi, 2010-2020 yılları arasında dini kimliklerdeki kaymaları verilerle ortaya koydu.

HRİSTİYANLARIN ORANI GİDEREK AZALIYOR

Merkez, dünyadaki dini toplulukların mensuplarının dağılımına ilişkin çalışmanın sonuçlarını yayımladı.

2 bin 700'den fazla resmi veri ve anketin analiz edilmesiyle yapılan çalışmaya göre, Hristiyanlık dünya genelinde hala en büyük dini topluluk. Ancak bu topluluğun mensuplarının genel nüfus içindeki oranı 2010-2020 yılları arasında 1,8 puan azalarak yüzde 28,8'e geriledi.

MÜSLÜMANLIK YÜKSELİŞTE

Buna karşın, aynı dönemde Müslümanların oranı 1,8 puan artarak yüzde 25,6'ya yükseldi.

Herhangi bir dine ait olmayanların sayısı ise 2010 yılına göre 0,9 puanlık bir artış göstererek 2020'de toplumun yüzde 24,2'sini oluşturdu.

MÜSLÜMAN SAYISI 2 MİLYARA ULAŞTI

Mutlak sayılarla bakıldığında ise 2020'de, tüm Hristiyan mezheplerinin mensuplarının sayısı toplamda 2 milyar 300 milyon kişiyi buldu.

Bu, söz konusu on yılda 121 milyon 600 binlik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu artış, dünya nüfusunun genel büyüme hızının gerisinde kaldı. Müslüman nüfus ise 346 milyon 800 bin kişi artarak 2 milyara ulaştı.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GRUP, DİNİ AİDİYETİ BULUNMAYANLAR

Üçüncü en büyük grubu ise herhangi bir dini aidiyeti bulunmayanlar oluşturuyor. Bu grupta olanların sayısı on yıllık zaman diliminde 270 milyon 100 binlik bir artış göstererek 1 milyar 900 milyon kişiye ulaştı.

Budistler ise mutlak sayılarda azalma yaşayan tek grup oldu. Dünya genelindeki Budistlerin sayısı, 18 milyon 600 binlik bir düşüşle 324 milyona geriledi.

EN ÖNE ÇIKAN SEBEP, HRİSTİYAN KİLİSELERİNDEN KOPUŞ

Araştırmaya göre, herhangi bir dinle bağı bulunmayanların sayısındaki artışta Hristiyan kiliselerinden kopuş önemli bir rol oynuyor. İslam ise araştırmacılara göre genç nüfus yapısı ve yüksek doğurganlık oranı sayesinde büyüyor.

Müslümanların sayısı Avrupa'da da artıyor. Hristiyanlık içinde de küresel ağırlık merkezinin değiştiğine dikkat çekiliyor. Güncel verilere göre, artık en fazla Hristiyan nüfusu Avrupa'da değil, Sahra Altı Afrika'da yaşıyor.

Avrupa'da 2020 itibarıyla Hristiyanların oranı yüzde 67,1'e düştü. Bu rakam, 2010'a kıyasla 7,6 puanlık bir azalmaya işaret ediyor. Buna karşın, dini aidiyeti olmayanların oranı 6,6 puan artarak yüzde 25,3'e çıktı. Müslüman nüfusun oranı ise 2010'a oranla 0,7 puan artarak yüzde 6'ya yükseldi.