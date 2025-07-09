İBB'den tartışmalı karar: Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ve “kentin akciğerleri” olarak bilinen Arnavutköy, çevreyi tehdit eden yeni bir uygulamayla gündemde.

Bolluca Mavigöl ve çevresindeki doğal alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla döküm sahası ilan edildi.

CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla alınan karar, tepkilere neden oldu.

ÇEVREYİ TAHRİBATA UĞRATACAK KARAR

Söz konusu alan; doğal bitki örtüsü ve gölet yapısıyla bölgenin ekolojik dengesinde kritik bir rol oynuyor.

Ancak alınan bu kararla birlikte, doğanın kalbine hafriyat kamyonları girecek, moloz ve atıklarla çevre büyük bir tahribata uğrayacak.

"DOĞA KATLİAMI"

Uzmanların ve çevre gönüllülerinin "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdiği karar, bilimsel bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan ve bölge halkının görüşü alınmadan uygulamaya konuldu.

Arnavutköy, halihazırda mevcut döküm sahasından kaynaklanan kamyon trafiği ve çevre baskısıyla boğuşurken, bu yeni uygulamayla birlikte hem trafik yükü artacak hem de ekosistem üzerindeki tehdit derinleşecek.

TEPKİ YAĞIYOR

Karar, İstanbul'un geleceği açısından da kaygı verici. Çünkü bu bölgeler, kentsel yoğunluk dışında kalan ender doğal alanlardan biri olarak kentin yeşil dengesini koruyan tampon bölgeler arasında yer alıyor.

Çevre dernekleri, akademisyenler ve ilçe sakinleri, İstanbul'un doğasına vurulan bu yeni darbenin durdurulması için çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen, İBB'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.