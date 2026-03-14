İçişleri Bakanlığı'ndan 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Soğuk havanın etkisi altına aldığı yurdun bazı kesimlerinde, sıcaklık düşmeye devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken İçişleri Bakanlığı'ndan 15 Mart'ta meydana gelecek fırtına ve sağanak yağışı için uyarılar peş peşe geldi.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mart 2026 Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’te aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı paylaşımına şu açıklamalarla devam etti:

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.