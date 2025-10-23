Iğdır'da havalimanında patlayıcıların kullanıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı

- Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen tatbikatta, şüpheli paketin kontrollü bir şekilde imha edilmesi ve çıkan yangının kısa sürede söndürülmesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.
- Tatbikat, güvenlik birimlerinin olası acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için gerçekleştirildi ve gerçeğini aratmayacak senaryolar uygulandı.
- Güvenlik birimlerinin koordineli ve hızlı müdahalesi, tatbikatın başarılı geçmesini sağlayarak takdir topladı.
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında her yıl düzenlenen Patlayıcı Madde Tatbikatı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda gerçekleştirildi.
Güvenlik birimlerinin koordinasyonunu güçlendirmek ve olası acil durumlara karşı müdahale kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği yolcu giriş bölümünde bomba olduğu ihbarı yapıldı.
İHBARLA YOLCULAR VE PERSONELLER GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta, ihbarın ardından havalimanı personeli ve yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel eğitimli köpek kullanarak şüpheli paketi tespit etti.
KONTROLLÜ PATLATMA İŞLEMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Ardından bomba imha robotu devreye alınarak paket güvenli şekilde imha çukuruna taşındı.
Bomba uzmanı ekip, fünye ile kontrollü patlatma işlemini başarıyla gerçekleştirdi.
Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.
YOLCU SALONUNDA DETAYLI ARAMA YAPILDI
Tatbikatın son aşamasında özel harekat timleri, havalimanının yolcu salonunda detaylı arama çalışması yaptı.
Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlanırken, güvenlik birimlerinin koordineli ve hızlı müdahalesi takdir topladı.