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Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, tüm coğrafyalarda yardıma muhtaç insanların yanında.

Bu kapsamda Ramazan dolayısı ile vakifta hummalı bir çalışma var.

İHH ekibi yardımlar ve bir dizi ziyaretler için Azerbaycan'daydı.

2000 AİLEYE KUMANYA YARDIMI

Ekip başkent Bakü basta olmakla Guba, Khaçmaz, Şabran, İsmayıllı, Gebele, Gence, Tovuz, Gazakh, Saatli ve Sabirabat bölgelerinde ihtiyac sahibi ailelere toplam 2000 adet ramazan kumanyası dağıttı.

Bununla beraber Şabran, Gebele ve Saatli bölgelerinde toplam 1000 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

KURUMLARA ZİYARET

Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip, T.C. Bakü Büyükelçiliği, T.C. Gence Başkonsolosluğu, Tika Bakü Kordinatörlüğü, MÜSİAD Azerbaycan, Gençliğe Yardım Fondu (GYF) ve Damla İctimai Birliği'ni de ziyaret etti.