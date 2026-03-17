Uzun yolda yakıttan tasarruf ettiren 5 ipucu

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi memleket ve tatil yolculuğu için hazırlıklara başladı.

Artan akaryakıt fiyatları ise özel araçla seyahat edecek sürücülerin planlarını doğrudan etkiliyor.

Uzun yol masraflarını kontrol altında tutmak isteyen vatandaşlar, yakıt tüketimini nasıl azaltabileceklerini araştırıyor.

Doğru sürüş teknikleri ve araç bakımı gibi basit ama etkili önlemler sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlamak mümkün.

Bayram yolculuğuna çıkmadan önce alınacak küçük tedbirler hem bütçeyi koruyor hem de daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Peki uzun yolda yakıt tüketimini düşürmek için nelere dikkat etmek gerekir? İşte sürücüler için tasarruf sağlayan ipuçları...

YAKITTAN TASARRUF İPUÇLARI

Ani hızlanma ve sert frenler yakıt tüketimini artırır. Mümkün olduğunca sabit hızda ve akıcı bir sürüş tercih edilmelidir. Özellikle uzun yolda 90–110 km/s aralığı genellikle daha ekonomik olur.

Klima özellikle uzun yolda yakıt tüketimini artırabilir. Çok yüksek seviyede çalıştırmak yerine dengeli kullanmak gerekir.

Düşük lastik basıncı, aracın daha fazla yakıt harcamasına neden olur. Yola çıkmadan önce lastiklerin önerilen basınçta olduğundan emin olun.

Araç ne kadar ağırsa, o kadar fazla yakıt tüketir. Bagajda gereksiz eşyaları bırakmamak önemli bir fark yaratır.

Düşük kaliteli yakıt, aracın performansını düşürerek daha fazla tüketim yaratabilir. Güvenilir istasyonlardan yakıt almak önemlidir.