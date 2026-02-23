Van’da imamdan teravih sürprizi: Çocuklara 'Ramazan standı'

Van'ın Erciş ilçesinde 21 yıllık imam olan Cumali Damar, 11 yıldır Hazreti Ömer Camii’nde görev yapıyor. “Camide arka saflarda çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına endişe edin” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Damar, Ramazan ayı boyunca çocuklar için caminin bir köşesinde ikram standı oluşturdu.

Teravih namazı sonrası açılan stantta, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Amaçlarının çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek olduğunu ifade eden Damar, uygulamanın diğer camilere de örnek olmasını istedi.

"NEFRET ETTİRMEYİN, SEVDİRİN"

Hazreti Ömer Camii İmamı Cumali Damar, teravih çıkışında çocuklara ikram yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

Her teravihten sonra küçük bir market gibi hazırladığımız stanttan çocuklara ikramımız oluyor. Onlar da sevinçle camiye geliyor. Namazımızı kılıyor, sohbet ediyoruz. Peygamber Efendimizin ‘Nefret ettirmeyin, sevdirin’ hadisini rehber edindik. Camilerimizi çocuklara sevdirmemiz gerekiyor.

ÇOCUKLAR MEMNUN

Camiye düzenli olarak teravihe geldiğini söyleyen Muhammed Yasir Çelebi ise imamlarından memnun olduklarını belirterek, “Cumali Hocamız bize camiyi daha çok sevdiriyor. Teravihe geldiğimizde kek ve meyve suyu ikram ediyor. Allah ondan razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Ramazan boyunca devam edecek uygulamanın çocukların camiyle bağ kurmasına katkı sağladığını dile getirdi.