İlişkilerde görünmeyen hatırlatma yükü tek tarafa kalabiliyor

Birinin doğum gününü hatırlamak, ödenmesi gereken faturaları takip etmek, evde eksilenleri fark etmek ya da yapılması gereken küçük işleri akılda tutmak… İlişkilerde bu görünmeyen sorumluluklar çoğu zaman tek bir kişinin zihninde taşınıyor. Günlük hayatın akışı içinde fark edilmeyen bu durum, zamanla ilişkideki yük dengesini etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre ilişkilerde yaşanan birçok küçük gerilim, bu görünmeyen sorumlulukların tek taraflı taşınmasından kaynaklanabiliyor.

GÖRÜNMEYEN YÜK ZAMANLA BİRİKİYOR

İlişkilerde bazı sorumluluklar açıkça paylaşılmasa da fiilen tek bir kişi tarafından üstlenilebiliyor. Ne zaman ne yapılacağını hatırlamak, planları takip etmek ve eksikleri fark etmek gibi detaylar görünmez bir iş yükü oluşturuyor.

Örneğin evde eksilen bir ürünün fark edilmesi, bir randevunun unutulmaması ya da yapılacak bir işin zamanında hatırlatılması çoğu zaman aynı kişi tarafından üstleniliyor. Bu yük görünür olmadığı için çoğu zaman paylaşılması da zorlaşıyor.

HATIRLATMA YÜKÜ DENGESİZLİK YARATABİLİYOR

Uzmanlara göre sürekli hatırlatan taraf olmak, zamanla zihinsel bir yorgunluğa dönüşebiliyor. Diğer tarafın ise bu sürecin farkında olmaması, ilişkide anlaşılmama hissini artırabiliyor.

Bu durum yalnızca çift ilişkilerinde değil, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde de benzer şekilde ortaya çıkabiliyor. Günlük hayatın organizasyonunu tek başına üstlenen kişi, zamanla ilişkide daha fazla sorumluluk taşıdığını hissedebiliyor.

KÜÇÜK DETAYLAR İLİŞKİNİN GENELİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Günlük hayatta önemsiz gibi görünen hatırlatma detayları, uzun vadede ilişkideki dengeyi belirleyen unsurlardan biri haline gelebiliyor. Sürekli düşünen ve takip eden taraf olmak, zamanla görünmeyen bir sorumluluk yüküne dönüşebiliyor.

“İlişkilerde sorun çoğu zaman yapılanlardan değil, sürekli hatırlamak zorunda kalınan şeylerden doğuyor.”

Bu nedenle uzmanlar, ilişkilerde yalnızca fiziksel değil zihinsel yükün de fark edilmesi ve paylaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.