İngiltere’de rahim nakli sonrası ilk bebek dünyaya geldi

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İngiltere'de rahmi olmadan doğan 36 yaşındaki Grace Davidson'a, kız kardeşinin rahmi nakledildi.

Bu, o dönem İngiltere'de başarılı olan tek rahim nakli oldu.

Bebeğe, rahmini kız kardeşine bağışlayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Amy Purdie'nin ismi verildi.

NAKİL OPERASYONU 17 SAAT SÜRDÜ

Amy, kardeşine rahmini bağışlamak için sekiz saatlik bir ameliyat geçirdi ve haftalarca süren bir iyileşme süreci atlattı.

Amy'nin rahmini çıkarmak ve Grace'e nakletmek için 30'dan fazla sağlık görevlisinden oluşan bir ekip yaklaşık 17 saat boyunca çalıştı.

"BEBEĞİMİ KUCAĞIMA ALMAK GERÇEKÜSTÜ"

Fedakar kadın, bu süreçten hiç rahatsız olmadığını hatta kardeşine bebek sahibi olma şansı vermeyi 'büyük bir ayrıcalık' olarak gördüğünü söyledi.

Yeni anne Grace, yaklaşık iki kilo ağırlığındaki bebeği Amy'yi ilk kez kucağına almanın 'inanılmaz ve gerçeküstü' olduğunu aktardı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYI UMUYOR

Kuzey Londra'da yaşayan ve aslen İskoç olan Grace ve Angus çifti, nakledilen rahim aracılığıyla ikinci çocuk sahibi olmayı umuyor.

Grace'in kanser riskini artırabilen bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları almayı bırakabilmesi için rahim beş yıl içinde alınacak.

GÖBEK ADINI DOKTORUNDAN ALDI

Bu ilaçlar, Grace'in şu anda vücudunun kız kardeşinin rahmini reddetmemesini sağlamak için kullanılıyor.

Bebeğin göbek adı, 17 saatlik operasyonu yöneten Oxford Churchill Hastanesi'nde transplantasyon ve endokrin cerrahı olan Isabel Quiroga'dan alındı.