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İnsanlar neden bağımlı olur?

İnsanlar neden bağımlı olur? Podcat kanalında yayınlanan "Çapraz Ateş" isimli programda Meliha Ünal ile Abdullah Paçal, bağımlılıkları esprili bir dille ele aldı. İnsanların neden bağımlı olduklarını konuşan ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.