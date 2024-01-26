İnsanlar neden bağımlı olur?

Özel Haber
Bağımlılıklar insanların farkında olmadan yaptıkları ve aslında en çok da kurtulmaya çalıştıkları şeyler.
Zararlı alışkanlıklar, bunun en başında geliyor. Milyonlarca insan kötü alışkanlıklarından vazgeçmeye çalışıyor.
Podcat kanalında yayınlanan "Çapraz Ateş" isimli programda Meliha Ünal ve Abdullah Paçal, bağımlılıklar konusunu esprili bir dille ele alıyor.
Sizde bu keyifli sohbeti izlemek isterseniz, içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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