İspanya’dan 'Yaren Leylek' fotoğrafına birincilik ödülü

DHA

Geçtiğimiz günlerde baharın gelişiyle özdeşleştirilen Yaren Leylek'ten sevindiren haber gelmişti.

2011 yılında Uluabat Gölü’nde kayığıyla balık tutarken kendisine tuttuğu balıkları ikram eden balıkçı Adem Yılmaz ile bağ kuran "Yaren leylek", geleneği bozmayarak 14'üncü kez göçten döndü.

O anları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, İspanya'da bir fotoğraf yarışmasına katıldı.

JÜRİ KARŞISINA GEÇTİ

İspanya'nın Malpartida kasabasında her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl 5'inci kez katılan Alper Tüydeş, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in kayık üzerindeki anını yansıtan fotoğrafıyla jüri karşısına çıktı.

BİRİNCİ SEÇİLDİ

152 eserin katıldığı yarışmada, Tüydeş’in fotoğrafı finale kaldı ve tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alıp, birinci seçildi.

"ÜLKEMİ ANLAMLI BİR HİKAYEYLE TEMSİL ETMEK ÇOK DEĞERLİ"

Daha önce katıldığı yıllarda 3 kez sergilenmeye hak kazandığını, ancak bu yıl ilk kez birincilik ödülü aldığını belirten Tüydeş, şöyle konuştu: