Isparta'da serçe sürüsünde fark ettiler, adını 'Kömür' koydular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta’da tamamen siyah tüylere sahip nadir bir serçe görüntülendi. Uzman Biyolog Dilek Arslan Hisarkaya ve eşi Mestan Hisarkaya tarafından fark edilen serçe, sıra dışı rengiyle dikkat çekti. Çift, kuşa görünümünden ilhamla “Kömür” adını verdi.

DAVRANIŞLARI NORMAL, GÖRÜNÜMÜ FARKLI

Hisarkaya çifti, 22 Ocak 2025’te serçe sürüsü içinde diğerlerinden tamamen farklı renkte olan kuşu gözlemledi. Siyah serçenin hareketleri, ötüşü ve sürüyle uyumu ise normal serçelerle aynıydı. Bu durum, kuşun ayrı bir tür değil, genetik farklılık taşıyan bir serçe olduğunu ortaya koydu.

"İLK ANDA FARKLI BİR TÜR SANDIK"

Uzman Biyolog Dilek Arslan Hisarkaya, her sabah balkonlarına kuşlar için yem bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

Yolda ailemle yürürken serçe sürüsünün içinde simsiyah bir kuş gördük. İlk başta farklı bir tür olduğunu düşündük ancak davranışları bunun bir serçe olduğunu gösterdi. Ona ‘Kömür’ adını verdik. Zarar görmemesi için tam olarak nerede olduğunu paylaşmak istemiyoruz.

YILLARIN GÖZLEMİNDE İLK KEZ RASTLADI

Ziraat Yüksek Mühendisi Mestan Hisarkaya ise, "Uzun yıllardır kuş gözlemi yapıyorum ama böyle bir serçeyi ilk kez görüyorum. Çok özel ve nadir bir birey olduğunu fark ettik. Bu güzelliği kayıt altına almak istedik." ifadelerini kullandı.

NADİR GÖRÜLEN GENETİK VARYASYON: MELANİZM

Uzmanlara göre siyah serçenin bu sıra dışı rengi, “melanizm” adı verilen genetik bir varyasyondan kaynaklanıyor. Melanizm, vücutta melanin pigmentinin aşırı üretilmesi sonucu ortaya çıkıyor ve albinizmanın tam tersi olarak tanımlanıyor. Bu tür genetik farklılıkların, binlerce bireyde yalnızca birinde görülebildiği belirtiliyor.

"SİYAH PIRLANTA, DOĞA MERAKLILARINI HEYECANLANDIRDI

Isparta semalarında süzülen ve doğaseverler tarafından “siyah pırlanta” olarak nitelendirilen serçe, şehirde kuş gözlemine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, nadir misafiri görebilmek için çevrelerini artık daha dikkatli izlemeye başladı.