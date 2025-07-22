İstanbul'da sıcaklık artıyor: 40 derece olacak

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi geçecek.

Bu bölgelerden birisi de Marmara olacak.

İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor...

Meteoroloji, bazı bölgelerde de serin havanın hakim olacağını duyurdu.

FÖN RÜZGALARI BAŞLIYOR

Türkiye bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisinde olacak. Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR

Bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.