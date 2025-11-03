Abone ol: Google News

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinden bu yana da etkisini sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 12:28
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yer yer etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görülüyor.

Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

Boğaz çevresinde ise kimi spor yaparken kimi de balık tuttu.

