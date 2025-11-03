İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor

- İstanbul Boğazı'nda gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürüyor.
- Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
- Boğaz çevresinde spor yapanlar ve balık tutanlar dikkat çekti.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Yer yer etkili olan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görülüyor.
Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
Boğaz çevresinde ise kimi spor yaparken kimi de balık tuttu.