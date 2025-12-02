Abone ol: Google News

İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları

İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz çevresinde etkili olan sis havadan görüntülenirken, objektiflere yansıyan kareler nefes kesti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 09:45
İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları
  • İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.
  • Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
  • Boğaz ve köprüler sis altında havadan görüntülendi.

İstanbul sis altında...

İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

BOĞAZ'DAN SİS MANZARALARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sis bulutlarının altında kaldı. Boğaz'da oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Yaşam Haberleri