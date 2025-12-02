İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul sis altında...

İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

BOĞAZ'DAN SİS MANZARALARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sis bulutlarının altında kaldı. Boğaz'da oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.