İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Ağustos Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

15 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 27178316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah AÇELYA 1, BEGONYA, DEFNE 4, DR. HASAN AKGÜN, ERGUVAN 1, ERYILMAZ, FUNDA 4, GARDENYA, GELİNCİK 1, GÜL 1, GÜLBEYAZ, HADIMKÖY YOLU, IHLAMUR 1, KAMELYA 2, KARANFİL, KARDELEN 1, KIRKMERDİVEN, KOZA, KÜÇÜK ÇAMLICA, LALE 1, LEYLAK 3, MANOLYA 3, MEHMET YEŞİLGÜL, MELİSA, ORKİDE 2, PALMİYE, PAPATYA 2, PETUNYA, SARDUNYA, YASEMİN 2, YEDİTEPE, YENİBAHAR, YONCA 1, ZEREFŞAN sk / ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU, HAŞMET, KAYMAK, KIDEM, MAŞUK, MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3009., 3063., 3067., 3105., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 2293., 2295., 2316., ADNAN KAHVECİ sk / BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / GÖKEVLER mah 2251., 2309., 2312., 529., 538., ADNAN KAHVECİ sk / GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2102., 2103., 2104., 2106., 2107., 2108., 2109., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2116., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2124., 2126., 2128., 2130., 2131., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, GENÇLİ bölgelerinde 15/08/2022 02:00:00 - 15/08/2022 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217617

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA, SEBZECİ, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 15/08/2022 09:00:00 - 15/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27135316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 88., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 15/08/2022 09:00:00 - 15/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217618

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, İSKECE sk bölgelerinde 15/08/2022 13:00:00 - 15/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 27261317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2157., 2160., 2161., 2163., 2164., 2165., 2166., 2167., 2168., 2170., 2180., 2190., BARBAROS, KIŞLA, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 15/08/2022 00:01:00 - 15/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27262316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2169., 2170., 2171., 2172., 2173., 2174., 2175., 2176., 2177., 2178., 2179., 2180., 2184., 2190., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 546., 549. ÇIKMAZ, 550., 551., BARBAROS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 15/08/2022 04:00:00 - 15/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371801

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2016., 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL, OSMAN GAZİ sk / SANCAKTEPE mah 897., 966., FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 15/08/2022 04:00:00 - 15/08/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371794

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 223., 225., 226., 227., 228., 230., 231. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/1. sk bölgelerinde 15/08/2022 09:00:00 - 15/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27312316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk bölgelerinde 15/08/2022 09:00:00 - 15/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27427316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 15/08/2022 10:00:00 - 15/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371804

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 923., 924., 929., 930. sk bölgelerinde 15/08/2022 10:30:00 - 15/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 27371810

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DUMLUPINAR, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/08/2022 01:30:00 - 15/08/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371818

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜMBÜL sk bölgelerinde 15/08/2022 03:30:00 - 15/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27371802

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KAYANTAŞ, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 218., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 239., 240., 241. sk bölgelerinde 15/08/2022 09:00:00 - 15/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217520

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 15/08/2022 09:30:00 - 15/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27045825

STANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 15/08/2022 10:00:00 - 15/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217521

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇALDIRAN sk bölgelerinde 15/08/2022 10:30:00 - 15/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.