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İHA

İslam alemi, "On bir ayın sultanı" Ramazan ayı için gün saymaya başladı.

İstanbul'da da bu mübarek ay için hazırlıklar hız kazandı.

Bu kapsamda, bir Osmanlı geleneği mahyalar da camilerde yerini almaya başladı.

CAMİLERDE RAMAZAN HAZIRLIĞI

İstanbul'daki camilerin minareleri, mahyalar ise süslendi.

Mahyalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye’nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı.

"RAMAZAN-I ŞERİF HOŞGELDİN"

Mahya, Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına yerleştirildi.

Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Eyüp Sultan Camii’ne de Ramazan ayının başlamasına günler kala mahyalar asıldı.

Camiye asılan mahyada, "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazısı yer aldı. Ramazan'ın simgesi mahya havadan görüntülendi.

"İNSANIN RUHU PIRIL PIRIL OLUYOR"

Mahyaların geçmişten bugüne önemli bir Ramazan göstergesi olduğunu ifade eden, Silivri’den geldiğini söyleyen Hatice Saçkan ise, "Ramazan’da insanın ruhu pırıl pırıl oluyor, dört gözle bekliyoruz, hazırlıklıyız, içimiz kıpır kıpır. Mahyalar Osmanlı’dan gelen bir adetimiz." dedi.

"PAYLAŞMA, BEREKET, GÜZELLİKLER AYI"

Ramazan ayının birlik, bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Seyhan Altın, "Ramazan deyince maneviyat, güzellikler, huzur geliyor. Mahyalar güzel şeyler, Ramazan’ın geldiği belli oluyor, hoşumuza gidiyor. Paylaşma, hayır, bereket, güzellikler ayı, günahların affedildiği ay." şeklinde konuştu.