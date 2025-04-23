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DHA

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Yapılan etkinliklerden birinin adresi de İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, çocuk bayramı nedeniyle bugün uçuşu olan çocuklara mini sürprizler yaptı.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Havalimanı terminalinde yapılan bando gösterisi, yolcuların özellikle çocukların ilgisini çekti.

Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı yolcular bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ŞEKER İKRAM EDİLDİ

Uçuşlarını bekleyen çocuklara ve ailelerine Türk bayrağı ve şeker ikram edildi.