İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

DHA

9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek tatile ve akraba ziyaretlerine giden vatandaşlar, bayram haftasında İstanbul sokaklarını adeta boşaltmıştı.

Tatilin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar, İstanbul'a geri dönmeye başladı.

TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Bu dönüş nedeniyle ulaşım kanallarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk zirveye ulaştı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

İstanbul'a dönüşte havayolunu değerlendiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bir dizi önlem aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurt dışından dönen yolcuların pasaport sırasında bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.