İstanbul sıcağından bunaldı: Hortumla hem kendini hem de aracını yıkadı Sultangazi'de sıcaktan bunalan bir vatandaş, hortumla hem kendini hem de aracını yıkadı. Vatandaşın serinlemek için hortumla yıkandığı anlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.