İstanbul sıcağından bunaldı: Hortumla hem kendini hem de aracını yıkadı

İstanbul'da termometrelerin 32 dereceyi göstermesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini artırdı.
Sultangazi'de ise bir vatandaş, cadde üzerine çektiği hortumla aracını yıkarken sıcağa dayanamadı.
HEM ARACINI HEM KENDİNİ YIKADI
Bunalan vatandaş, hortumu başından aşağı tutarak soğuk suyla serinledi.
Vatandaşın hem kendini hem de otomobilini yıkadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SICAK HAVANIN BUNALTICI ETKİSİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Serinleme yöntemi, görenlerin ilgisini çekerken, İstanbul'daki sıcak havanın insanlar üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.
Öte yandan, görüntülerde, vatandaşın hortumu kendi üzerine tutarak sıcaktan bir nebze olsun kurtulmaya çalıştığı görülüyor.