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Haber Merkezi

Elektrikli otomobil alanında çığır açan Tesla'nın fütüristik tasarımlı Cybertruck modeli dikkat çekiyor.

Şirketin dünyaca ünlü zengin iş adamı sahibi Elon Musk'ın 'geleceğin otomobili' olarak tanımladığı model, dünyada görünür olmaya başladı.

İSTANBUL YOLLARINDA CYBERTRUCK

Tasarımı ve özellikleriyle ön plana çıkan model hem çağın öncüsü hem de sembolü haline gelmiş durumda.

Cybertruck modeli Türkiye'de de görüldü.

Hem de viral olacak kadar ilginç bir anla gündem oldu.

AYNI ÇEKİCİDE TOFAŞ KARTAL İLE

İstanbul yollarında bir çekicinin üzerindeki Cybertruck, aynı çekiciye arkadan bağlı şeklide taşınan Tofaş Kartal ile birlikte kameralara yansıdı.

Türkiye'de döneminin en dikkat çeken, günümüzde de hala tutkunlarının özel ilgisiyle karşılanan tofaş ve Cybertruck'ın bu görüntüleri bir anda sosyal medyada gündem oldu.

'Geçmiş ve gelecek aynı karede' yorumları güne damga vurdu.