Sarımsak saklama taktiği: Bu yöntemle 2 yıl boyunca taze kalıyor

Et ve sebze yemeklerinden salata soslarına kadar lezzet katan sarımsağı saklama şekli raf ömrüyle bağlantılı.

Pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı saklama hataları, sarımsağın kısa sürede bozulmasına neden oluyor.

Özellikle hasat sonrası uygulanan işlemler, sarımsağın dayanıklılığını doğrudan etkiliyor.

Doğru teknikler sayesinde uzun süre sarımsakların tazeliğini koruyabilirsiniz.

KURUTARAK SAKLAYIN

Sarımsak muhafazasında en temel kural, ürünün dış kabuğunun "kağıt" dokusuna ulaşana dek nemden arındırılmasıdır.

Bu süreçte en etkili yöntem, sarımsak soğanlarının gölgeli ve hava sirkülasyonu yüksek alanlarda iki ila dört hafta boyunca asılarak kurutulması.

Kurutma işlemi tamamlanan sarımsakların hava geçirmez kaplarda, serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesi durumunda raf ömrü 24 aya kadar uzayabiliyor. Ancak en yüksek lezzet kalitesi için ürünün ilk bir yıl içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.