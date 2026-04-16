Burun kıllarınıza dokunmayın: Bugün ve yarın çok çalışacak...

Çoğu kişi burun kıllarını sadece estetik bir sorun olarak görüp kurtulmak ister.

Oysa bu küçük ve çoğu zaman fark edilmeyen yapılar, vücudun ilk savunma hattının önemli bir parçasıdır.

Özellikle kirli ve tozlu ortamlarda, soluduğumuz havadaki zararlı partikülleri tutarak akciğerlere ulaşmasını engeller.

Burun kıllarına müdahale etmek, bu doğal filtreyi zayıflatabilir ve farkında olmadan sağlığınızı riske atabilir.

BUGÜN VE YARIN ÇOK ÇALIŞACAK

Hava Forum'un paylaşımına göre, önümüzdeki günlerde burun kıllarımız çok çalışacak.

Paylaşımda, "Vücudumuzun en önemli savunma hatlarından biri olan burun kılları bugün ve yarın çok çalışacak. Havada görmediğimiz incecik tozlar var. Bu tozlar akciğerimize inmeye çalışacak. Ancak bu esnada burun kıllarımız bir hava filtresi gibi bunları önlemeye çalışacak. Kaşıntı yapabilir." ifadeleri kullanıldı.