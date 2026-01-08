İstanbul'da anne ve bebeğin imdadına çevik kuvvet yetişti: Fırtınada kalkan oluşturdular Çağlayam Adliyesi'nden çıkan bir anne, bebek arabasıyla fırtınaya karşı mücadele ederken, görevli Çevik Kuvvet polisleri onlara kalkan oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada beğeni yağdı.

Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan anne, polislerin müdahalesiyle rüzgardan korunmuş oldu.

Bu anlar sosyal medyada beğeni topladı. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağış, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli lodosun saatte 75-80 kilometre hıza ulaştığı İstanbul genelinde, yağış ve rüzgar nedeniyle birçok bölgede zor anlar yaşandı. ANNE VE BEBEĞİ ŞİDDETLİ RÜZGARDA ZORLUK YAŞADI Fırtına devam ederken Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Adalet Sarayı'ndan çıkan anne, bebek arabasını sürerken rüzgarın şiddetiyle ilerlemekte güçlük çekti. POLİS, ANNE İLE BEBEĞİNE KALKAN OLDU Bu sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet ekipleri, müdahale ederek kalkanlarını anne ve bebeğin etrafında bir bariyer oluşturacak şekilde kullandı. Polis memurları, kalkanlarını çeşitli pozisyonlarda tutarak rüzgarı ve yağmuru engellemeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

