İHA

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı.

Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

YÜKSEK SESLE ÇALINAN MÜZİK OLDUĞU ANLAŞILDI

Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı.

Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

"GERÇEĞİ ANLAYINCA KOMİK BİR DURUM OLDU"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili şunları söyledi:

Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için.

"ANLADIKTAN SONRA HERKES KENDİ HALİNE GÜLDÜ"

Müşterilerinin 'bass' sesiyle deprem paniği yaşadığını ifade eden Leyla Uçar Acar ise şu ifadeleri kullandı: