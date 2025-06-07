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İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahında da yollar boş kaldı. Drone ile havadan görüntülenen E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde trafiğin olmadığı görüldü.