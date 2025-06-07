İHA
Bayramın 2. gününde de yollar boş kaldı...
İstanbul, vatandaşların memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmeleriyle boşaldı.
Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahında yollar, normal günlere göre yine boş kaldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan drone ile çekilen görüntüde' Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 6
Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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