İHA
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir zincir markette kasada sıra bekleyen bir adam ile yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı.
MÜŞTERİLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI
O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.
Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı.
Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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