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İstanbul'da bir adam, kasa sırasında tartıştığı kadına saldırdı

İstanbul'da bir adam, kasa sırasında tartıştığı kadına saldırdı Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette kasa sırasında ortalık karıştı. Bir adam, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp ederken, çevredeki vatandaşlar adamı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.